Esto dice Ildemaro Vargas sobre la posición actual de Cardenales

Los Cardenales de Lara no tuvieron el comienzo de temporada esperado, sin embargo, aún le sobran opciones, para meterse en la postemporada y su capitán conversó en exclusiva con la marca Meridiano sobre la actualidad de los "Crepusculares".

"Tengo 12 años aquí y siempre hemos tenido este tipo de retos. Lo más importante que yo trato de mantener es la unión y la alegría. Esto es un beisbol de semanas" destacó inicialmente Vargas sobre los larenses, quienes acaban de obtener su lauro número 13 en la campaña y desplazaron del quinto lugar a Leones.

Ildemaro Vargas y su orgullo de ser un cardenal:

Asimismo, "Caripito" afirmó que no falla una temporada en venir con su novena, principalmente por agradecimiento, debido a que Lara le dio la oportunidad de darse, de que lo viera su familia y de mejorar muchas cosas que implementó en el beisbol organizado.

"Yo me puedo ir de 5-5, pero si el equipo perdió no lo gozo", fue una de las frases que dejó el capi, para entender aún más su sentimiento hacia Cardenales y su espíritu competidor.

Ildemaro Vargas admira a César Istúriz:

Algo que no tampoco pasó por alto el grandeliga venezolano,nadie su admiración hacia su actual manager César Istúriz, reconociendo que él (César), fue una de las personas que más lo ayudó en el comienzo de su carrera en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

Para concluir, habló sobre el ajuste constante que hay que hacer para tener un gran desempeño en esta Liga. "Soy una persona que estudia mucho a los lanzadores rivales. En esta Liga hay que saber batear recta, pero también esperar una curva o un cambio en 3 y 2. Creo que a mí ya no me lanzan de la misma manera que en años anteriores, pero gracias a Dios he podido superar esos retos".