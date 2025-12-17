LVBP: Herlis Rodriguez analiza la temporada de Caribes de Anzoategui

Suscríbete a nuestros canales

En el béisbol, como en la vida, el tiempo no perdona, pero sí enseña. Herlis Rodríguez, figura emblemática de los Caribes de Anzoátegui, atraviesa su undécima temporada en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) con una perspectiva renovada. En medio de un rally positivo que ha metido de lleno a los orientales en la pelea por la clasificación, el jardinero reflexiona sobre la madurez, el liderazgo y el respeto por el juego.

El cambio de "mindset"

Mucho se ha especulado sobre qué cambió en el dugout de Caribes para lograr este ascenso en la tabla. Para Rodríguez, la respuesta no es un secreto táctico, sino psicológico.

"El mindset (mentalidad) siempre ha estado. Parte de ello ha sido salir positivo, enfocarnos en el juego desde el presente. Gracias a Dios eso es lo que ha funcionado", afirmó el patrullero.

Con la temporada entrando en su recta final, Herlis es enfático: no hay espacio para la ansiedad. "No vale la pena pensar en el futuro, simplemente pensar en el hoy. Al equipo que le entre un poquito de frío en estos últimos juegos, se puede quedar fuera".

Un jonrón con sabor a hogar

Uno de los momentos más emotivos de la presente campaña para Rodríguez fue su reciente visita a San Cristóbal. Regresar a su tierra y conectar un cuadrangular para dejar en el terreno al rival fue, en sus palabras, un sueño de la infancia cumplido.

"Me sentí lleno de alegría, un momento con demasiada emoción frente a mi familia y amigos. Conectar un jonrón para dejar en el terreno en tu propia tierra tiene un sabor especial", confesó con la sonrisa de quien sabe que le ha devuelto algo a sus raíces.

La madurez de un veterano

Con 11 temporadas a cuestas, Herlis reconoce que ya no es el mismo pelotero impulsivo de sus inicios. Se define como un jugador "más viejito", pero sobre todo, más consciente de sus emociones.

Control emocional: "Ya hay emociones que antes no controlaba de manera interna. Situaciones como un turno en cuenta de 3 y 2 con bases llenas ya se vuelven comunes; aprendemos a reaccionar".

Respeto al legado: Rodríguez aprovechó para lanzar un mensaje reflexivo sobre el estado actual del deporte: "Se ha perdido un poco el respeto por el béisbol, por el contrario y por el fanático. Yo me encargo de dejar un legado de respeto".

El respaldo a Asdrúbal Cabrera y el futuro como manager

Sobre la gestión de Asdrúbal Cabrera en su estreno como estratega, Herlis no escatimó en elogios. A pesar de que Cabrera no tuvo una pasantía previa como coach, Rodríguez califica su labor como "intachable".

"Asdrúbal ha sabido reaccionar bien ante este nuevo reto. Lo felicito con mucha alegría porque está de nuestro lado y nos ha aportado una confianza increíble", señaló.

Al ser consultado sobre si se ve en un futuro ocupando esa misma silla o un cargo en la gerencia, el jardinero no cerró la puerta: "Me encantaría recibir una oportunidad como coach, manager o gerencia, pero eso lo dirá el tiempo".

Liderazgo: más que palabras, acciones

Para el 7 de la Tribu, ser un líder en el dugout va más allá de dar discursos. Se trata de sacrificio y empatía.

"El líder muestra cómo hacerlo. No es nada más pensar en Herlis Rodríguez, es sacrificar cosas personales por el equipo. Hay días en que no doy hit y no me siento bien, pero tengo que estar ahí apoyando, dando una palmadita al compañero. Hoy uno es el héroe, mañana es otro".

El reto de la carretera

Tras hacerse fuertes en el "chico" Carrasquel, Caribes afronta ahora una gira crucial de seis juegos fuera de casa. El objetivo de Rodríguez es claro: jugar para .500.

"Jugar en carretera reta bastante. Esta semana debemos intentar jugar para .500 para irnos con un récord que nos ponga a soñar con la clasificación al Round Robin", concluyó.