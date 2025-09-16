Resultados Jornada 1: Martes 16 de septiembre en Champions League

Ha arrancado oficialmente la Liga de Campeones de la UEFA con su primera jornada en la Fase de Liga, donde se disputaron seis encuentros con grandes sorpresas, remontadas y momentos épicos.
El primer partido de esta competición fue el que reunió a PSV Eindhoven y al Royale Union Saint-Gilloise, siendo este último equipo el que vencería por tres a uno, siendo David Pomise Akinpelu el autor del primer gol de esta edición.
Por otra parte, el Arsenal no defraudó y venció al Athletic Club de Bilbao, mientras que Tottenham derrotó en casa al Villarreal. Con respecto a la Juventus de Turín, esta logró rescatar un empate en el descuento contra el Borussia Dortmund y el Qarabag le volteó la tortilla a un Benfica que empezó ganando 2-0.
El Real Madrid no podía empezar de otra forma distinta al triunfo. Aun cuando Timothy Weah puso al frente al Olympique de Marsella y Gerónimo Rulli se lució en el arco, un doblete de penal de Kylian Mbappé generó la remontada.
Resultados - Martes 16 de septiembre
- PSV Eindhoven (Países Bajos) 1-3 Royale Union Saint-Gilloise (Bélgica)
- Athletic Club Bilbao (España) 0-2 Arsenal FC (Inglaterra)
- Juventus FC (Italia) 4-4 Borussia Dortmund 09 (Alemania)
- SL Benfica (Portugal) 2-3 FK Qarabağ Agdam (Azerbaiyán)
- Tottenham Hotspur FC (Inglaterra) 1-0 Villarreal CF (España)
- Real Madrid CF (España) 2-1 Olympique de Marseille (Francia)