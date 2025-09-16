El Athletic Bilbao recibe al Arsenal en San Mamés para el debut en la UEFA Champions League
Por Meridiano
Tag de notas
Las más leídas
Asi quedaron los resultados de las carreras en La Rinconada 14-9-2025
Triunfo en La Rinconada: Pedro Coronil se anota una victoria en su nueva faceta
LVBP: Tiburones de La Guaira contará con este grandeliga desde el primer día
Leyendas venezolanas recibieron homenaje de parte de Mets de Nueva York
Estos fueron los dividendos del 5y6 de la R35 en La Rinconada
Últimas noticias
Champions League: Athletic Club vs Arsenal (En vivo)
Detienen a tiktoker venezolana por microtráfico de drogas en colegios
Potranca que debutó con victoria el Clásico Ángel Francisco Parra reaparece tras 91 días para competir en la R36
El regreso de una veloz: La hija de Roger Rocket vuelve con la mira en el triunfo en recorrido de 1.200 metros
¡Número uno! Yulimar Rojas y su arrasadora historia en finales
MLB: ¿Qué le pasa a Eugenio Suárez?
BEISBOL
Ranger Suárez iguala increíble marca de ponches con Philadelphia Phillies
MLB: Wilson Contreras incrementa estas marcas personales frente a Cincinnati
Estos son los lanzadores venezolanos para la jornada de este 16 de septiembre
José Suárez recibe buenas noticias de los Bravos de Atlanta (+Detalles)
Estas dos figuras se reportan con Tiburones de La Guaira en el Minicamp 2025 (+Detalles)
FARÁNDULA
Animadora venezolana lloró por señalamientos de esconder su embarazo
Yulimar Rojas sorprende con renovado look muy al estilo de Halle Bailey ¡Radiante!
Jimena “Rosita” Araya recuerda la trágica muerte de Juan Carlos Adrianza
Así le dieron la noticia al hijo de Eduardo Serrano sobre la muerte de su padre
Jimena “Rosita” Araya cuenta la verdad detrás de su pareja
HIPISMO
Nace una nueva promesa: Hijo de bicampeón de la Breeders’ Cup Dirt Mile (GI) se estrena en La Rinconada
La Rinconada se prepara para recibir al hijo de un campeón: El vástago de Panzer Barcelona debuta con buenos trabajos
Hija de ganador del Florida Derby (GI) hace su estreno este domingo en La Rinconada
La recuperación de un jinete: Franklin Puello Jr. ya fue operado y se encuentra estable