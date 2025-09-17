Esto fue lo que informó el Real Madrid sobre la lesión de Trent Alexander-Arnold (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Pese a debutar con victoria en una nueva temporada de la UEFA Champions League, el Real Madrid sufrió una muy mala noticia, ya que Trent Alexander-Arnold se fue del compromiso lesionado. Este miércoles 17 de septimbre el equipo anunció su parte médico y sin duda no son buenas noticias.

Apenas se jugaban poco más de tres minutos en el encuentro entre españoles y el Olympique de Marsella, cuando el lateral derecho inglés sufrió una dolencia que no le permitió continuar en el terreno de juego, siendo sustituido por Dani Carvajal, que posteriormente sería expulsado.

Real Madrid da noticias sobre Alexander-Arnold

A través de sus redes sociales, el Real Madrid ha confirmado este miércoles que Alexander-Arnold sufre una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna izquierda. El diagnóstico llegó tras las pruebas médicas a las que fue sometido el jugador en las instalaciones del club, después de salir temprano del juego, en el debut en Champions League.

El lateral inglés queda pendiente de evolución y, por el momento, no se ha precisado el tiempo de baja. Sin embargo, todo pareciera indicar que sería una lesión que lo deje fuera de acción de 4 a 6 semanas.

Ahora, el Real Madrid y el técnico Xabi Alonso deberán buscar la formula para buscar el mejor reemplazo para Trent Alexander-Arnold, que arribó al gigante español para ser una pieza clave en el 11 titular.