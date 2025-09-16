¡Malas noticias para el Real Madrid! Alexander-Arnold lesionado en Champions League

Suscríbete a nuestros canales

El equipo del Real Madrid inició ya su recorrido en la Champions League este martes 16 de septiembre con su partido ante Marsella y en los primeros minutos ya recibió malas noticias con la lesión de uno de sus titulares en el partido: Trent Alexander-Arnold.

El jugador que fue escogido por Xabi Alonso para ocupar la banda izquierda sintió unas molestias en el inicio del partido y se tocó la parte de atrás de su pierna izquierda, para luego ser sustituido al 5' por Dani Carvajal.

El futbolista intentó reponerse tras las molestias, pero en una rápida conversación con los médicos del club se decidió su modificación del campo.