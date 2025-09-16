Champions League

¡Malas noticias para el Real Madrid! Alexander-Arnold lesionado en Champions League

Alexander-Arnold sintió las molestias luego de una corrida y tocarse su pierna izquierda 

Por Meridiano

Martes, 16 de septiembre de 2025 a las 03:18 pm
El equipo del Real Madrid inició ya su recorrido en la Champions League este martes 16 de septiembre con su partido ante Marsella y en los primeros minutos ya recibió malas noticias con la lesión de uno de sus titulares en el partido: Trent Alexander-Arnold.

El jugador que fue escogido por Xabi Alonso para ocupar la banda izquierda sintió unas molestias en el inicio del partido y se tocó la parte de atrás de su pierna izquierda, para luego ser sustituido al 5' por Dani Carvajal.

El futbolista intentó reponerse tras las molestias, pero en una rápida conversación con los médicos del club se decidió su modificación del campo.

 

