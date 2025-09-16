La era de Xabi Alonso en el Real Madrid se alista para la Champions League (Previa)

Suscríbete a nuestros canales

La espera ha terminado. La música que enciende pasiones volverá a sonar en el Santiago Bernabéu, y con ella, el Real Madrid iniciará su camino en la nueva temporada de la UEFA Champions League.

En la primera fecha de la fase de liga el equipo blanco recibirá al Olympique de Marsella a las 3:00 PM (hora de Venezuela). Los merengues llegan a este encuentro con la moral por las nubes, tras un arranque de ensueño en la Liga Española.

Cuatro victorias en cuatro partidos les han permitido consolidarse como líderes en solitario, exhibiendo un fútbol sólido y contundente. La gran pregunta que se hacen los aficionados es si ese rendimiento se podrá trasladar a su competición favorita, la que ha visto al club levantar la copa en 15 ocasiones.

El debut de Alonso en Champions

Este partido, además de ser el debut europeo, tiene un significado especial para Xabi Alonso. El técnico español, en su primera temporada al mando del Real Madrid, vivirá su bautismo de fuego en la Champions League desde el banquillo.

La afición madridista está ansiosa por ver cómo su equipo se desenvuelve bajo la batuta de Alonso en el escenario más grande del fútbol de clubes, y si su planteamiento táctico puede llevar al equipo a la gloria europea una vez más.

El Marsella quiere dar la sorpresa

Por su parte, el Olympique de Marsella llega a la capital española con un panorama diferente. Su inicio en la Ligue 1 de Francia ha sido irregular, con dos victorias y dos derrotas que los ubican en la séptima posición de la tabla.

A pesar de los altibajos, el equipo francés es consciente de que un buen resultado en el Bernabéu sería un golpe de autoridad y una inyección de confianza para el resto de la temporada.

Ante esta situación, el duelo se presenta como un choque de realidades. Un Real Madrid en pleno apogeo y con hambre de gloria europea, frente a un Marsella que busca encontrar la regularidad y dar la sorpresa.