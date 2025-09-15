Las bajas del Real Madrid para su debut en Champions League

Suscríbete a nuestros canales

Este martes dará inicio oficialmente la Liga de Campeones de la UEFA, donde el Real Madrid, máximo ganador de la competencia, hará su debut al enfrentar al Olympique de Marsella en el Estadio Santiago Bernabéu.

Los merengues llegan a su arranque en el certamen continental después de haber ganado sus cuatro primeros partidos en LaLiga, siendo el líder actual por delante de equipos como el FC Barcelona.

Sin embargo, el equipo que dirige Xabi Alonso no estará completamente a sus disposición para el debut en la Champions League, pues hay dos jugadores en defensa que se perderán este encuentro debido a sus respectivas lesiones.

Las bajas del Real Madrid

Uno de ellos es el lateral francés Ferland Mendy, quien desde el 18 de agosto del año en curso ha sido baja debido a problemas musculares. Su fecha de regreso a los terrenos de juego aún se desconoce..

Por otra parte, el central Antonio Rüdiger también se encuentra lesionado. Su infortunio en los muslos lo hará perderse los encuentros del Real Madrid hasta el 12 de diciembre, por lo que podría volver antes de que finalice el año.

El resto de la plantilla se encuentra en óptimas condiciones para disputar este encuentro. Se espera que en horas de la mañana de este martes 16 de septiembre se conozca la lista de convocados.