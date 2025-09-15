Promesa vinotinto jugará Champions League con este gigante de Europa

Suscríbete a nuestros canales

Buenas noticias surgen para Venezuela con uno de sus representantes en el concierto internacional, después que se confirmara su presencia en la lista de jugadores que formarán parte de la Champions League.

Se trata de Yiandro Raap, quien fue inscrito con el PSV Eindhoven, uno de los clubes más grandes de Países Bajos (Holanda) por ser el segundo con más títulos de liga (26) y que a su vez tiene en vitrina una Copa de la UEFA en 1978 y la Copa de Europa (Liga de Campeones) en 1988.

El defensor venezolano, nacido en Países Bajo, puede jugar varias posiciones en defensa y se ganó el derecho de conformar ese grupo por sus buenas actuaciones en el filial del club.

En lo que va de la temporada 2025-26 suma tres partidos con acción, aunque con pocos minutos en esos compromisos, lo que deja un margen de mejora para el juvenil de 19 años de edad.

Único vinotinto en Champions League y promesa de la Vinotinto

Sobre Raap en Venezuela existen muchas expectativas puestas, sobre todo, en lo que pueda ser su progresión después de jugar con selecciones juveniles de la Vinotinto.

El futbolista ha representado hasta tres categorías criollas, iniciándose en la sub-17, luego dando el salto a la sub-20 hasta su más reciente participación en la división sub-23.

En todos esos llamados fue uno de los más destacados del equipo, dejando la impresión que podía ser muy válido en el futuro para un llamado en la selección absoluta.

Por lo pronto, hay que decir el vinotinto tendría su oportunidad de debutar con el PSV Eindhoven en Champions League desde este mismo martes 16 de septiembre cuando el equipo juegue ante Union Saint-Gilloise y luego completará la primera fase del torneo contra Bayer Leverkusen, Napoli, Olympiacos, Liverpool, Atlético de Madrid, Newcastle y Bayern Múnich.