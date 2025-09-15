¿Nuevo método de dirigir? Luis Enrique y una táctica inédita con el PSG

Suscríbete a nuestros canales

El pasado domingo, Luis Enrique acaparó los reflectores en la victoria del Paris Saint-Germain 2-0 ante el RC Lens. Una controvertida pero innovadora forma de hacer su trabajo durante el juego, dio la vuelta al mundo.

Este método del entrenador español consistió en ausentarse del campo de juego durante la primera mitad del compromiso, viendo a sus jugadores desde las gradas y dando instrucciones a su cuerpo técnico (presente en cancha) a través de unos audífonos con micrófono integrado.

Una nueva metodología

De acuerdo con declaraciones del director técnico asturiano, posteriores al encuentro, esto consiste en ver los partidos desde una nueva perspectiva, sobre todo para apreciar y tomaer notas desde otro ángulo y con una visión ampliada.

''Es una opción interesante que voy a usar en el futuro. Después de eso, puedes dar perfectamente la charla del descanso porque has visto perfectamente quién ha jugado bien sobre el terreno de juego. Tenemos mucha información directa'', explicó el mandamás del conjunto parisino.

Además de esto, Luis Enrique también detalló que el rugby ha sido una de las inspiraciones para emplear este método.

''Hace tiempo que veo a los entrenadores de rugby que analizan los partidos con una perspectiva muy diferente. Me gusta la posibilidad de buscar esa mejoría. Quería seguir la primera parte desde la tribuna y es magnífico, es diferente, puedo controlarlo todo'', manifestó el técnico.