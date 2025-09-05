Luis Enrique deja al PSG por esta situación

Suscríbete a nuestros canales

El Paris Saint-Germain (PSG) pese a que comenzó bien la temporada de la Ligue 1, el conjunto francés recibió una terrible noticias este viernes 5 de septiembre. El club campeón de la Champions League perderá a sus técnico Luis Enrique. Esta situación ocurrió durante el parón de la fecha FIFA para las eliminatorias al Mundial de 2026.

"Tras sufrir una caída en bicicleta este viernes, el entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, fue trasladado a urgencias y será operado de una fractura de clavícula. El Club expresa su total apoyo y le desea una pronta recuperación" detalló el equipo francés en sus redes sociales.

¿Cuánto tiempo estuvo fuera Luis Enrique?

Se desconoció cuánto tiempo el entrenador español no pudo dirigir, pero el club también comentó que daría actualizaciones a su debido tiempo.



En desarrollo