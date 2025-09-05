Futbol

Luis Enrique deja al PSG por esta situación

En la campaña anterior el equipo al mando del técnico español logró el título de la Champions League, la Ligue 1 y la Copa de Francia con el Paris Saint-Germain y fue subcampeón del Mundial de Clubes

Por Wandor Dumont
Viernes, 05 de septiembre de 2025 a las 06:31 pm
El Paris Saint-Germain (PSG) pese a que comenzó bien la temporada de la Ligue 1, el conjunto francés recibió una terrible noticias este viernes 5 de septiembre. El club campeón de la Champions League perderá a sus técnico Luis Enrique. Esta situación ocurrió durante el parón de la fecha FIFA para las eliminatorias al Mundial de 2026. 

"Tras sufrir una caída en bicicleta este viernes, el entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, fue trasladado a urgencias y será operado de una fractura de clavícula. El Club expresa su total apoyo y le desea una pronta recuperación" detalló el equipo francés en sus redes sociales.

 

¿Cuánto tiempo estuvo fuera Luis Enrique?

Se desconoció cuánto tiempo el entrenador español no pudo dirigir, pero el club también comentó que daría actualizaciones a su debido tiempo.

En desarrollo

Viernes 05 de Septiembre de 2025
Futbol