Antonio Rüdiger estalla en el camerino alemán tras derrota ante Eslovaquia

Alemania comenzó con mal pie su camino al Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026, tras caer 2-0 ante Eslovaquia en una errática jornada.

Más allá de la derrota, las formas fueron particularmente preocupantes para la afición alemana, que acumula 4 partidos consecutivos sin conseguir la victoria, tomando en cuenta su participación en la UEFA Nations League.

Aunque el conjunto de Julian Nagelsmann tuvo el balón la mayoría del tiempo, su rival fue mucho más contundente de cara al arco rival. No en vano, tuvieron un 70% de posesión tras los 90 minutos.

Sin embargo, el conjunto eslovaco disparó 8 veces y 5 de ellas fueron al arco defendido por Oliver Baumann (guardameta del Hoffenheim); mientras que los bávaros de 14 tiros apenas 4 fueron a puerta.

Una guerra tras bastidores

Par de fallas del defensor Antonio Rüdiger, quien milita en el Real Madrid, fueron señaladas en ambos goles del conjunto local. En primera instancia, por llegar tarde a la marca de David Hancko y en la segunda jugada por haber sido burlado por su rival David Strelec en el marcaje individual.

Aún así, éste fue uno de los jugadores que protagonizó un fuerte intercambio en el camerino de la selección, de acuerdo con un reporte de Maximilian Mittelstädt, para el diario alemán Bild.

Según Mittelstädt, el zaguero gritó a sus compañeros e hizo énfasis en que había que cambiar la mentalidad urgentemente. Dicho mensaje, fue respaldado por el entrenador, que incluso en conferencia de prensa se mostró autocrítico.

''Cada uno debe comprender que estos partidos hay que afrontarlos como una semifinal de Champions. Con el freno de mano puesto no basta, ni siquiera contra rivales como este'', explicó Nagelsmann.