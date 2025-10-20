Carlos Ponce fue confundido con Carlos Baute y así reaccionó

Suscríbete a nuestros canales

Un momento de complicidad es lo que han vivido Carlos Ponce y Carlos Baute. El actor puertorriqueño ha posteado este lunes 20 de octubre un clip desde Panamá, en el cual una fan lo confundió con el intérprete venezolanos de 51 años.

Confusión entre los artistas

En el clip aparece el boricua muy sonriente al escuchar su nombre de boca de una mujer, quien realmente no lo llamaba a él, sino a Baute, quien no dudo en abrazar y darle un besito a la fanática de su carrera.

El video finaliza en una foto de Carlos Baute y la joven, mientras que Ponce se hizo a un lado, con carita de pocos amigos.

“Bueno, pero cualquiera se equivocar. Jajajaja Mi tocayo Carlos Baute es un Jodedo*”, escribió el actor.

Comentarios de internautas

La situación hizo despertar comentarios por parte de internautas por ver la complicidad entre ambos.

“Pero yo me hubiera ido contigo Carlos Ponce”, “Está difícil escoger al Carlos”, “Los dos Carlos son bellos”, “Jajaj los Carlos”, son algunas de las opiniones.