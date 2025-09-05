¿Cuáles selecciones faltan por clasificar al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México?

Suscríbete a nuestros canales

Tras cumplirse la jornada la penúltima jornada en las Eliminatorias Conmebol, Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Paraguay y Colombia sellaron su pase directo a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, estos mismos países también con su cupe asegurado por ser sede.

Las mencionadas selecciones se unieron a combinados como Japón, Nueva Zelanda y Corea del Sur que destacan entre los primeros que amarraron su boleto a la cita mundialista. En el continente sudamericano solo quedó pendiente el puesto de Repechaje, que se lo estará definiendo en la última jornada entre Venezuela y Bolivia.

Así como hay continentes que ya tienen a todos sus representantes confirmados, existen otros como Europa y África, que todavía no tienen a su primer clasificado oficial a la Copa del Mundo, a menos de un año por disputarse. Todavía restan muchos cupos para completar el listado de invitados que dirán presentes en suelo norteamericano que se jugará por primera vez en la historia con 48 países.

Europa y África faltan por definir a sus representantes

En Europa, equipos tradicionales como Italia, España, Alemania y Países Bajos aún no han certificado su clasificación al Mundial de 2026, a solo meses de que arranque la competición. A inicio de septiembre, el mencionado continente aún no conoce a sus 16 selecciones que participarán en el certamen.

Pasa algo similar las Eliminatorias africanas que aún no tiene a su primer clasificado al torneo. África tiene un total de nueve cupos a repartir para la Copa del Mundo y un puesto al repechaje. La competencia en las eliminatorias es feroz, y algunas selecciones históricas deberán mantener su nivel de juego para evitar sorpresas y asegurar su lugar en la próxima Copa del Mundo.