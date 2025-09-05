La Vinotinto sufre dura derrota ante Argentina y pone el foco en Colombia (Resumen)

Suscríbete a nuestros canales

La Vinotinto no pudo dar la sorpresa en el Estadio Monumental de Buenos Aires contra Argentina. El equipo local se mostró muy cómodo en el partido y a pesar de ya tener la clasificación asegurada, no quisieron ofrecer ningún tipo de ventaja.

Durante la primera parte, el dominio de la "Albiceleste" fue absoluto, pasándose el balón de un lado a otro, sin apresurarse ni ponerse nervioso. Con la línea de cinco defensas implementada por Fernando Batista, la selección nacional intentó aguantar los ataques del rival, cerrando las líneas y obligando a jugar hacia atrás.

El "plan" del cuerpo técnico venezolano estaba funcionando a la perfección y en las pocas oportunidades que tuvo Argentina, la figura de Rafael Romo decía presente para mantener el arco en cero en el marcador. Sin embargo, nuevamente un error provocó que la estrategia se viniera abajo.

Otro error defensivo...

En esta ocasión, Jefferson Savarino se resbaló en la mitad de la cancha y tras un contragolpe letal, el equipo de Lionel Scaloni logró quedar solo frente al guardameta criollo. Julián Álvarez hizo un gran regate para darle el balón a Lionel Messi y celebrar el primer gol del compromiso.

En los últimos partidos de las Eliminatorias, se ha hecho recurrente ver errores innecesarios de los jugadores venezolanos, que terminan costando goles en contra e incluso expulsiones evitables. La mentalidad es un factor importante, que lamentablemente no han podido solucionar dentro de la Vinotinto.

Argentina dominó de principio a fin

Para el segundo tiempo, la dinámica del juego no cambió en absoluto. El "Bocha" Batista decidió darle ingreso a jugadores como Yeferson Soteldo, Josef Martínez o Jorge Yriarte, pero no pudieron marcar diferencias.

Al minuto 76, Lautaro Martínez, quien había ingresado por Julián Álvarez, marcó el 2-0 con un cabezazo certero dentro del área. Mientras que, cuatro minutos después Lionel Messi consiguió su doblete (3-0) y todo era fiesta en Argentina.

Con este resultado, Argentina llega a los 38 puntos (primer lugar) a falta de una fecha para finalizar las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026. En cambio, la Vinotinto se queda con 18 unidades en el séptimo lugar y se jugará el repechaje en la última jornada contra Colombia.