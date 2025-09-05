¿Cuántos goles suma Lionel Messi en eliminatorias? (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Lionel Messi volvió a ratificar que es todo un "Dios", tras hacer que su despedida, tal como todos sus momentos importantes con la selección, sea memorable, marcando un golazo contra la Vinotinto y por lo tanto, es importante repasar cuántas tantos acumula la "Pulga" en la instancia clasificatoria.

Así fue el golazo de Messi:

Luego de un resbalón de Jefferson Savarino, la oncena albiceleste robó el balón y Julián Álvarez recibió la esférica con espacio, para luego hacer un regate en el área y habilitar a su capitán, quien venía detrás.

Tras recibir con la rapidez que lo caracteriza, Lio simplemente picó el balón, para sobrar a Rafa Romo y a los dos zagueros criollos, marcando un gol histórico en su último encuentro de local en lo que respecta a las Eliminatorias de Conmebol.

¿Cuántos goles acumula Lionel Messi en Eliminatorias?

El campeón del Mundo (2022), va rumbo a sus sexto evento de selecciones internacional, lo que quiere decir que suma la misma cifra de etapas clasificatorias (6).

En ese periodo, ya son 35 dianas las que suma la "Pulga", mientras que con la albiceleste en general tiene 131 goles y en su carrera como profesional ya tiene 878.