Cuáles selecciones ya están clasificadas al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México

Todas las selecciones que lograron su boleto a la Copa del Mundo de la FIFA en 2026 son de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Recordemos que el máximo torneo de fútbol lo realizarán de forma conjunta: Estados Unidos, Canadá y México.

Las oncenas en cuestión son: Colombia, Uruguay y Paraguay, que aseguraron su pase directo al torneo en la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas. Con estos resultados, el torneo ya tiene 16 países confirmados, hay que señalar que la Copa del Mundo se disputará por primera vez con 48 naciones.

selló su clasificación al imponerse 3-0 a Perú. Los goles de Rodrigo Aguirre, Giorgian de Arrascaeta y Federico Viñas. La "Celeste" estará por decimoquinta vez en un Mundial. Paraguay obtuvo el último cupo directo de la Conmebol al empatar 0-0 con Ecuador. Este resultado le permite volver al torneo luego de 16 años, su última participación fue en Sudáfrica 2010.

Lista actualizada de las selecciones clasificadas al Mundial de 2026