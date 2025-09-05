¿Qué debe cambiar Venezuela para su "final" contra Colombia? (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Luego de una dolorosa goleada 3-0 ante Argentina, los futbolistas de la Vinotinto disputarán el partido más importante de sus vidas el próximo martes, 9 de septiembre y por lo tanto, es necesario analizar que deben cambiar los dirigidos por el "Bocha" Batista en su duelo contra Colombia.

La escuadra criolla mantuvo un resultado de 1-0 hasta el minuto 79, pero lo cierto es que estuvieron siempre replegados y no acumularon ni un remate a la portería del "Dibu" Martínez. Por ende, la presión y la visión albiceleste rindió sus frutos al final.

¿Qué es lo primero que debe cambiar Venezuela contra Colombia?

Lo primero que hay que tener presente, es que la manera de afrontar el choque contra los "Cafeteros" será totalmente diferente en comparación al de Argentina y lo primero que cambiará el "Bocha" será el planteamiento.

Esto debido a que el entrenador Vinotinto fue muy conservador este jueves con una linea de cinco defensores, con la misión de rescatar un empate, algo lógico tomando en cuenta el rival, que el juego era en la carretera y el contexto de este desafío. Lo que quiere decir, que debe volver la linea de 4 en la última fecha de las eliminatorias.

Aunado a eso, para el duelo del martes regresan figuras fundamentales del mediocampo como Telasco Segovia y José Martínez. Por esa razón, Venezuela debe mostrar su gallardía y salir a buscar el duelo ante Colombia.

Probablemente Yeferson Soteldo sea titular ante los "Cafeteros", luego de estar como revulsivo, lo que daría también mayor propuesta ofensiva.

Actitud y confianza:

Por otro lado, es evidente que la Vinotinto tiene rato sin mostrar un fútbol vistoso, no obstante, principalmente deben cambiar su actitud y confianza en el terreno de juego.

Esto motivado a que de allí emerge el resto de las cosas y sino hay confianza, será difícil que se logren gestionar buenas asociaciones, algo que puede ser clave contra los aguerridos "Cafeteros".

Comunicación:

Otro aspecto en el que, en situaciones puntuales, la Vinotinto mostró ligeros problemas, fue en el aspecto comunicativo, motivado a que en algunas ocasiones no se entendieron, aparentemente porque ninguno de los involucrados emitió algún sonido como señal.

Si bien Colombia es un rival también complicado, los criollos necesitan dejar el alma en el Monumental de Maturín si su mayor deseo es asistir al repechaje mundialista, para estar solamente a un paso de la máximo sueño de todos los venezolanos.