¡Ídolo! Así fueron los dos últimos goles de Messi por eliminatorias en casa (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Como en los mejores guiones de películas, Lionel Messi escribió una histórica actuación en su partido de despedida como local por Eliminatorias y conquistó un doblete contra la Vinotinto, alzándose evidentemente como la máxima figura de la goleada"Albiceleste".

Así llegó el primer gol de Messi:

Luego de un resbalón de Jefferson Savarino, la oncena albiceleste robó el balón y Julián Álvarez recibió el balón con espacio, para luego hacer un regate en el área y habilitar a la "Pulga", quien venía detrás.

Tras recibir con la rapidez que lo caracteriza, Lio simplemente picó el balón, para sobrar a Rafa Romo y a los dos zagueros criollos, marcando un gol histórico.

Segundo gol del Lionel Messi en sus despedida:

Sin embargo, la inolvidable noche del astro argentino no culminó allí y tan solo un minuto después del gol de Lautaro Martínez (80), Lío volvió a perforar las redes.

Este tanto lo selló Messi, luego de una gran jugada colectiva que inició Rodrigo De Paul, quien habilitó a Thiago Almada, para que luego este se la cediera a Lio, quien simplemente tuvo que definir con el arco prácticamente vacío.

Tras este tanto, el Monumental dio la sensación que se "venía abajo" por la algarabía que se formó por el doblete del máximo ídolo albiceleste.