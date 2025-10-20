Cardi B gozó en primera fila el concierto de Ana Gabriel

Suscríbete a nuestros canales

Las canciones de Ana Gabriel son himnos, que cualquiera canta a todo pulmón en conciertos, reuniones, fiestas y en la intimidad de la casa. Es el caso de la rapera estadounidense, Cardi B, quien se dejó ver muy emocionada en un concierto de la intérprete mexicana en Nueva York.

Cardi cantando “Simplemente amigos”

En sus historias de Instagram Cardi, posteó todas las emociones que vivió en el show con el extenso repertorio que tiene Ana Gabriel, una de las artistas mexicanas más importantes e influyentes.

“Simplemente amigos”, “Ay amor” y “No te hago falta”, fueron algunas de las canciones que la belleza morena de ascendencia dominicana, entonó a todo pulmón, despertando aplausos de internautas por su amor a la artista 69 años.

El show que se realizó en el USB Arena, Belmont Park de Nueva York, estuvo abarrotado de público disfrutando de toda la fuerza, temple y potencia vocal que se gasta María Guadalupe Araujo Yong, nombre de pila de la artista, que tiene más de 40 millones de discos vendidos en todo el mundo.

Una gira única

“Claro De Luna Tour”, es el nombre de la gira que realiza Ana Gabriel, la cual comenzó el 28 de agosto de 2025, en Portland, Oregón.

La gira, se extiende por Estados Unidos y Centroamérica, con fanáticos revueltos por disfrutar de la estrella.