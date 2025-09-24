Cardi B afirma que Offset retrasa el proceso de divorcio por dinero

Suscríbete a nuestros canales

La rapera Cardi B ha encendido las redes sociales con una revelación sobre el rapero Offset, está retrasando intencionalmente su proceso de divorcio.

La artista se separó de Offset en diciembre de 2023, confirmó en una reciente charla en X Spaces que el motivo es puramente financiero. Según declaraciones recogidas por US Weekly, Cardi B afirmó que Offset está obstaculizando la disolución legal de su matrimonio porque busca que pague sus impuestos y le entregue una de sus propiedades.

Toda esta batalla legal ocurre mientras la rapera se encuentra a la espera de su cuarto hijo con su actual pareja el jugador de la NFL Stefon Diggs.

“La única razón por la que sigo casada es porque alguien quiere que pague sus impuestos. ¿Quieren saber el chisme? La única manera de salir de mi matrimonio es pagando los impuestos de otra persona, aunque yo pague los míos, y dándole una de mis propiedades. Estoy luchando por eso, voy a luchar por eso. Esto no es ningún asunto de amor”, explicó la intérprete.

Nuevo capítulo en la vida de Cardi B

Hace pocos días la ganadora del Grammy anunció la feliz noticia de que está embarazada, desatando una ola de felicitaciones por expandir su familia. Recordemos que Cardi B en su matrimonio con Offset trajo al mundo a Blossom, una niña de un año, y Kulture, una niña de 7, y Wave, un niño de cuatro.

Por su parte, en un contacto con Gayle King para CBS Mornings, la rapera expresó su emoción: “Voy a tener un bebé con mi novio. De verdad estoy muy… emocionada. Estoy feliz”.

La cantante también reflexionó sobre su maternidad y su carrera, declarando que se siente "muy fuerte" y "muy poderosa" al balancear su trabajo con la creación de una nueva vida.