Filtran la primera foto del padre de Greeicy al ser detenido

Suscríbete a nuestros canales

La semana pasada, el nombre de la cantante colombiana Greeicy fue noticia y no precisamente por un nuevo éxito musical, sino por la detención de su padre Luis Alberto Rendón, tras ser acusado de “secuestro y tortura” luego del robo a la finca de su hija en Llano Grande.

La captura del caballero causó revuelo y, la situación se intensificó cuando viralizaron su primera fotografía detenido por las autoridades de Cali durante un control policial rutinario.

Acusaciones al padre de Greeicy

Según la Fiscalía General de la Nación de Colombia, Luis Alberto habría liderado un operativo contra dos trabajadores de la finca de su hija en Antioquía que presuntamente se habían apropiado de una caja fuerte con un botín superior a los mil millones de pesos colombianos.

Los testimonios detallan agresiones físicas, uso de armas de fuego y actos violentos similares a tortura como una manguera insertada en la boca de una de las víctimas para forzar confesiones.

El imputado no aceptó los cargos y recibió una medida de aseguramiento de detención domiciliaria por su edad y condición médica, mientras se desarrolla el proceso judicial.

Reacción de la cantante

Frente al foco mediático, la intérprete de “Quiero +” optó por bloquear los comentarios negativos en sus redes sociales y publicó una imagen en Instagram en la que manifestó su apoyo a su padre y defendió los valores con los que fue criada.

“Los grandes valores que hoy hacen parte de mí y que me permiten con tranquilidad considerarme un GRAN ser humano… Vienen de las personas con las que crecí, la familia que me rodea desde mi día cero, que me enseñó entre tantas cosas a trabajar duro”, escribió.

“Aunque sufra el corazón, siempre con la frente en alto, porque la conciencia nos enseñó que si está limpia bien, se descansa”, expresó la artista.

Sus palabras, lejos de caer en la polémica mediática, buscan enfatizar su vínculo familiar y recordar que la situación personal no define su carrera ni su carácter público.