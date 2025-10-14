Caso del padre de Greeicy: ¿Cuáles son los cargos que se le imputan?

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas horas, las autoridades interceptaron a Luis Alberto Rendón, padre de la famosa cantante Greeicy, en medio de una investigación que ha encendido focos rojos en las redes sociales y los seguidores de la artista.

El operativo, oficializado por la Fiscalía, lo señala por presuntos actos de secuestro y tortura contra antiguos empleados de la finca familiar. Aunque él se declaró inocente, el juez ordenó que permanezca bajo detención domiciliaria debido a su edad y estado de salud.

Señalamientos al padre de Greeicy

Según las investigaciones, en mayo de 2023 la finca de la cantante sufrió un robo millonario (cercano a 1.700 millones de pesos). Después del hurto, miembros de la seguridad privada del lugar habrían actuado bajo instrucciones de Rendón para “castigar” a dos trabajadores que fueron señalados como sospechosos.

Las denuncias en su contra incluyen: golpes, amenazas con armas y maniobras de reclusión. Uno de los afectados relató que recibió martillazos en el brazo y el pecho, perdió conciencia por la sangre, y que le introdujeron el cañón de una pistola en la boca exigiendo confesiones.

A pesar del cúmulo de pruebas presentadas por la Fiscalía, Rendón no aceptó los cargos. Pero el juez decidió imponer una medida cautelar que lo mantendrá bajo vigilancia judicial en su propia residencia.

Las autoridades continuarán recabando más testimonios, evidencias forenses y peritajes que sustenten o refuten los cargos. El desafío legal será enorme, dada la notoriedad del caso y los derechos del imputado relacionados con su condición de salud.

Comentarios polarizados

Tras conocerse la noticia, las plataformas digitales estallaron. Por un lado, seguidores de la artista expresan solidaridad y preocupación por lo que esto pueda afectar su carrera; por otro, críticos piden explicaciones claras y contundentes.

Aunque Greeicy no ha emitido un pronunciamiento oficial (al menos hasta el momento), el impacto ya se siente: su nombre está en titulares en prensa rosa, farándula y justicia.