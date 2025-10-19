Osmel Sousa desata polémica por foto de José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles

Suscríbete a nuestros canales

En medio de la celebración por la canonización de José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles, una foto publicada por Osmel Sousa se convirtió en el epicentro de una nueva polémica en redes sociales.

El ‘Zar de la belleza’ fiel creyente de los nuevos santos de Venezuela, dedicó una publicación al evento histórico que se vive, resaltando su fe y gratitud, en un mensaje que tocó corazones, pero, la imagen que acompañó la dedicatoria dio de qué hablar.

Foto polémica de Osmel Sousa

Su testimonio quedó opacado por una foto hecha con Inteligencia Artificial (IA), en donde se ve a Osmel Sousa junto a José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles.

Aunque todo parecía ir bien y no había nada malo con su creación, sus seguidores pensaron que el ‘Zar de la belleza’ había fallecido, mientras otros bromeaban en los comentarios sobre si él era un santo más.

“Yo vi esto y dije se nos fue Osmel con José Gregorio y la hermana Carmen”, “San Osmel te pedimos una nueva miss Universo para Venezuela”, “Osmel se pasó con esa imagen”, “Me asustaste, yo dije: ‘se nos fué’”, son algunas de las opiniones.

Osmel Sousa, un fiel creyente

Apegado a su fe católica, el mensaje de Osmel Sousa en Instagram resalta que: “Porque no hay mayor gloria para una nación que ver a sus hijos reconocidos por su santidad, por su entrega, por su amor sin límites”.

“Siento una alegría profunda, una gratitud que desborda el alma al ver que la Iglesia universal eleva a los altares a nuestro querido doctor José Gregorio Hernández y a la Madre Carmen Rendiles, dos tesoros de fe y de bondad nacidos en esta tierra bendita llamada Venezuela”, agregó en su extenso mensaje.