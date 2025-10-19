Medio artístico celebra la canonización de José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 19 de octubre, es un día de júbilo en Venezuela por la canonización de José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles, siendo las redes sociales un espacio para las expresiones de fe, mensajes de devoción y celebración.

Los artistas de venezuela se han evocado a manifestar su muestras de cariño por los nuevos santos para el país.

Celebración por José Gregorio Hernandez y la Madre Carmen Rendiles

La celebración en el catolicismo se extiende al medio artístico venezolano que ha manifestado su orgullo por el evento histórico que se vive desde la Plaza San Pedro, en el Vaticano.

Osmel Sousa: con un mensaje de devoción por ambos santos, hizo mención a la satisfacción que siente por el pueblo venezolano. “Como venezolano y como católico, siento una alegría profunda, una gratitud que desborda el alma al ver que la Iglesia universal eleva a los altares a nuestro querido doctor José Gregorio Hernández y a la Madre Carmen Rendiles”, destacó.

Kiara: la cantante con su potente voz dedicó unos versos a la celebración, destacando que: “Es un momento histórico y alegre para todos los venezolanos”.

Maite Delgado: la animadora por excelencia de Venezuela ha estado siguiendo la cobertura y ha reposteado publicación en torno a la canonización de los santos venezolanos.

George Harris: el comediante dejó el humor atrás para sumarse al júbilo. En Instagram, publicó una foto de José Gregorio Hernández con el mensaje: “Santo”.

Ileana Márquez Pedroza: la reina de belleza expresó su felicidad por lo que se está viviendo en el país con una imagen de la Madre Carmen Rendiles y José Gregorio Hernández.