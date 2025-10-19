Anita Vivas no para de bailar a sus 71 años

Suscríbete a nuestros canales

Si hay una personalidad que ha demostrado su talento a través del tiempo y sin importar su edad, es Anita Vivas que a sus 71 años continúa moviéndose como nunca. En un reciente baile publicado en redes sociales, sus seguidores quedaron sin palabras de verla tan audaz con sus movimientos.

El reconocido coreógrafo uruguayo Emir Abdul Gani fue el responsable de publicar el material audiovisual que se ha hecho viral en las plataformas digitales. “71 años y miren como baila, inspiración pura, les presento a Anita Vivas”, escribió en la descripción.

Anita Vivas demostró que a sus 71 años todavía tiene madera para el baile, una de sus grandes pasiones por décadas.

Anita Vivas una bailarina estrella

Sus inicios en Venezuela antes de Migrar a Estados Unidos, estuvo arcado por la gloria y reconocimientos, sin dudo su nombre quedó marcado como una de las coreógrafas estrellas del país y maestra de muchas personalidades, como su hijo Víctor Drija, quien heredó su talento.

Además, su trabajo le permitido montar grandes montajes como Moulin Rouge en 2020 desde Miami, Florida, un reto que asumió con mucho profesionalismo.

La razón de su ida de Venezuela

En una entrevista para el podcast “Colores Son Dos y Sabores de Mi Tierra”, Anita Vivas amplió la razón detrás de su salida de Venezuela, explicando que, fue por motivo de la inseguridad que se estaba viviendo.

Resaltó ser una mujer que no puede estar en su casa, y estaba motivada a ir a obras de teatros y moverse por la ciudad sin importar la hora, sin embargo, esto cambió con el tiempo.

“Las obras salían a las 12 de la noche y tú veías a la gente corriendo, se montaban en el carro en esas calles solas, a mí me daba pánico”, comentó.