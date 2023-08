Anita Vivas reveló cuál fue el motivo que la llevó a emigrar de Venezuela (+Detalles)

Son varios años los que lleva la bailarina y coreógrafa venezolana, Anita Vivas, fuera del país después de lograr una exitosa carrera, convirtiéndose en una de las bailarinas más importantes del país, además de ser reconocida como la madre del actor y cantante, Víctor Drija, quien saltó a la fama con su protagonismo en la serie “Somos tú y yo”.

Vivas ofreció una entrevista para el podcast “Colores Son Dos y Sabores de Mi Tierra”, en la que se abrió completamente y confesó que el motivo principal que la obligó a salir del país fue la inseguridad que acechaba la integridad de los venezolanos.

“Yo soy social, a mí me gusta ir al teatro a un cine, mis amigos me decían ‘Anita que voy a estrenar la obra vente, no has venido a ver la obra’, bendito Dios cómo iba a ir, si iba al Teatrex en la Campiña o a cualquier otro teatro, las obras salían a las 12 de la noche y tú veías a la gente corriendo, se montaban en el carro en esas calles solas, a mí me daba pánico”, comentó.

Anita recordó aterrorizada que a las seis de la tarde ya quería estar en su casa, situación que la estaba deprimiendo y constantemente se sentía triste, además de no querer ni siquiera ir a su escuela ubicada en El Paraíso, Caracas. “Ya me sentía triste, yo decía ‘¿Será que esto se va a desvanecer así?’, yo no quería ir a la escuela”, agregó.

En ese sentido, la coreógrafa añadió que utilizaba el Metro de Caracas para evitar manejar su carro, pero llegó un momento en el que ya le daba temor subirse a un vagón. Pese a haberla pasado tan mal en Venezuela, admitió que al irse extrañó la vista de Caurimare (lugar donde residía), sus costumbres y comerse una cachapa.

Actualmente, Anita vive en los Estados Unidos junto a su familia, su hijo mayor George Akram, su esposo Antonio, su hijo Víctor quien a su vez le permite compartir con su nieto Liam, a la espera del segundo bebé de su relación con Blanca Aljibes. A través de sus redes sociales, la profesional deja boquiabiertos a sus seguidores al demostrar que hasta el sol de hoy continúa con sus dotes artísticos más vivos que nunca.