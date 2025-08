Miss Venezuela no aguanta la presión y manda mensaje a Emely Barile

Suscríbete a nuestros canales

La noche del miércoles 30 de julio las redes sociales estallaron por un video publicado por la influencer Emely Barile. Tras meses de preparación con clases de pasarela, fotografías y entrenamientos en el gimnasio, la joven no había logrado ser convocada para la EPI del Miss Venezuela 2025.

Muchas lágrimas

A través de Instagram la carabobeña posteó un video esperando el correo de confirmación por parte de la quinta Miss Venezuela, para asistir el próximo viernes 8 de agosto a la Evaluación Preferencial Individual, que se realizará en Venevisión.

Barile rompió en llanto al ver que no recibió el mensaje de confirmación por el sueño de participar en el certamen más importante del país. Aseveró sentirse un poco dolida por la cantidad de comentarios negativos al no quedar.

“Mi miedo más grande es la cantidad de hate… la cantidad de odio que me puede llegar. Todo el mundo me dijo eso ‘no vayas a postear el proceso, haz todo callado porque si no quedas nadie se entera’ No me siento derrotada, me siento bien”, expresó en el clip.

Miss Venezuela rompe el silencio

Tras el video por publicado Emely Francesca Barile, en redes sociales comenzó un intenso debate sobre la situación, en especial por toda la bulla que hizo la modelo meses previos con las intensas clases para el concurso.

Sin embargo, la organización dirigida por Nina Sicilia y Harry Levy, han decidido darle una oportunidad a la belleza.

A través de Instagram han compartido un mensaje afirmando que viene sorpresas positivas para Barile, quien acumula 532 mil seguidores. “La convocatoria de la EPI vía mail ya finalizó, pero vienen otras invitaciones en camino. Esperamos verte pronto Emely”, escribieron.

Aún no se sabe si la criolla nacida el 20 de agosto de 2002, será convocada para el casting o presentará algún evento del certamen.