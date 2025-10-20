Cantante venezolano dedica canción a José Gregorio Hernández

Suscríbete a nuestros canales

En medio del festejo por la canonización de José Gregorio Hernández, el cantante venezolano, Lion Lázaro estrenó un tema dedicado al médico de los pobres.

“Santo José Gregorio” es el nombre que lleva la canción que cuenta con un videoclip disponible en las plataformas digitales, siendo un bonito homenaje al primer santo de Venezuela.

Lanzado un día antes del evento histórico, el sábado 18 de octubre, esta canción dedicada a José Gregorio Hernández fue escrita por Daniel Santos y producido por Carlos Aranguren (Lion Lázaro) y Freddy Sánchez.

El material recopila imágenes del cantante en sitios emblemáticos en donde está plasmada la imagen del Santo, como la nueva estatua ubicada en la Plaza La Candelaria, de Caracas, un espacio de fe por cercanía con la Iglesia Nuestra Señora de La Candelaria.

Devoción a José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles

Han sido varias las celebridades venezolanas que se sumaron a la celebración de la canonización de José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles. En sus dedicatorias, expresaron su devoción por ambos.

Kiara, Mimi Lazo, George Harris, Daniela Alvarado, Ileana Márquez, Osmel Sousa y más personalidades se manifestaron en redes sociales con mensajes de amor, orgullo y júbilo por los dos santos venezolanos.