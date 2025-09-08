Farándula

Cantante venezolano hace una pausa por problemas de salud

Luego de una agenda apretada, el vocalista comprometió su bienestar y terminó en el hospital

Por Kleimar Reina
Lunes, 08 de septiembre de 2025 a las 07:23 pm
Cantante venezolano hace una pausa por problemas de salud
Cantante venezolano / Cortesía
En medio de un recorrido por hospitales como parte de una serie de conciertos, el cantante venezolano Jorge Landaeta se encuentra atravesando problemas de salud, luego de una larga jornada de trabajo.

En redes sociales, diversas cuentas dedicadas a la información de espectáculo compartieron imágenes del vocalista de Bitoqueao postrado en una camilla médica, mientras un suero pasaba por sus venas y varios cables rodeaban su cuerpo.

Por su parte, el cantante venezolano se pronunció para aclarar lo sucedido y tranquilizar a sus seguidores, quienes esperan por su pronta recuperación y pueda continuar con sus actividades con el grupo.

El cantante se pronuncia

De acuerdo a Jorge Landaeta, en los últimos días se ha sometido a una rutina estricta, sin embargo, de “gran felicidad” para él. Debido a esto, su cuerpo llegó al límite y un fuerte resfriado le pegó, por lo que fue a parar al hospital.

"Han sido días de mucho trabajo, de música, viajes, y momentos de gran felicidad… pero también de mucho agotamiento. Este fin de semana, mi cuerpo decidió ponerle un alto a todo eso. La gripe me llegó de golpe, recordándome que, por más fuerte que uno quiera ser, siempre hay algo más grande: el bienestar...", comentó.

Es posible que el artista se tome unos días de descanso mientras se recupera para retomar su agenda y promociones con el dúo Bitoqueao.

Lunes 08 de Septiembre de 2025
Farándula