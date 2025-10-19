Omar Courtz encendió el perreo en el Poliedro de Caracas

Suscríbete a nuestros canales

Todo estaba servido para un espectáculo digno del Poliedro de Caracas con la primera fecha de Omar Courtz en la capital, como parte de su gira por Venezuela. El ‘Ousi’, como lo conocen sus fanáticos, conquistó a un público sediento de reggaetón y ganas de pasar una noche como ninguna otra.

Fanáticos comenzaron a llegar al recinto a partir de las 3:00 pm desde varios lugares aledaños a la capital como: Los Teques, Valles del Tuy y La Guaira. Todos con vestimenta que hacía alusión a su álbum “Primera Musa”, con el cual escaló en la juventud.

Las puertas del Poliedro de Caracas se abrieron a las 5:00 pm, mientras una larga fila de seguidores esperaban para entrar, en un proceso que se agilizó conforme avanzaban las horas.

Todo estaba previsto para dar inicio a la primera fecha de Omar Courtz en Caracas a las 8:00 de la noche, sin embargo, debido a contratiempos, el puertorriqueño subió al escenario aproximadamente a las 10:30 pm.

A pesar de la espera, los fanáticos de ‘Ousi’ se mantuvieron entretenidos con presentaciones de DJs y una invitación especial al joven cantante venezolano Chyrul a cantar en la tarima.

Omar Courtz, un derroche de perreo

Cuando las luces bajaron su intensidad, Omar Courtz se presentó con “Goddess”, mientras los gritos se apoderaban del emblemático recinto. Uno tras otro tema resonaba mientras los fanáticos coreaban.

“Muchas gracias por darse cita esta noche, esta gente se ve hermosa el día de hoy. Muchas gracias en especial a las mujeres más hermosas”, dijo el intérprete en su primer discurso.

El perreo se apoderó de los asistentes con éxitos como: “Margiela”, “Comernos”, “Una Noti”, “Heavy”, “Aloca t”, “Nubes” y más cantados en vivo.

Omar llenó de dos horas de buena música a los caraqueños con un show que finalizó pasadas las 12:00 am.

Gira en Venezuela de Omar Courtz

En su paso por Venezuela, el boricua hizo sold out en cinco fechas pautadas, siendo la última este domingo 19 de octubre en Caracas con su segunda función. Sin embargo, esta no es la primera vez que ‘Ousi’ visita el país.

En noviembre de 2024 se presentó en Valencia, estado Carabobo, y Caracas, en el Estadios Monumental Simón Bolívar.

Ciudades que recorrió ‘Ousi’: