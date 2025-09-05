Messi y Ronaldo: los 'GOATs' siguen sumando goles en sus carreras

Suscríbete a nuestros canales

Cristiano Ronaldo lleva 940 goles en 1,284 partidos. Por su parte, Lionel Messi ha anotado 879 goles en 1,120 encuentros. La diferencia de goles es notable, pero también lo es la cantidad de partidos jugados, lo que sigue alimentando la discusión sobre quién tiene la mejor media goleadora.

Temporada 2025

Lo que sí parece no tener discusión es el excelente año de ambos en 2025. Mientras que el portugués ha marcado 24 goles, Messi, con su doblete de ayer, alcanzó los 29 tantos este año, demostrando que, a pesar de los años, su olfato goleador sigue intacto.

Esta comparación resalta que, a sus respectivas edades, ambos jugadores mantienen un nivel de élite que los ha posicionado en la cima del fútbol mundial por más de una década. A medida que se acercan al final de sus carreras, cada gol, cada récord y cada partido se vuelven un capítulo más en la historia de los dos futbolistas más importantes de su generación.

