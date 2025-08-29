Cristiano Ronaldo sigue a lo suyo y el Al-Nassr empieza fuerte la liga (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El Al-Nassr ha comenzado con el pie derecho su camino en la Saudi Pro League, dejando atrás la dolorosa derrota en la final de la Supercopa de Arabia Saudita.

El equipo de Cristiano Ronaldo debutó con una contundente victoria de 5-0 frente al Al-Taawon, un resultado que no solo les da los primeros tres puntos de la temporada, sino que también sirve como una inyección de moral para el resto del campeonato.

El partido fue una exhibición de poder ofensivo por parte del Al-Nassr. El gran protagonista fue João Félix, quien con un hat-trick demostró su capacidad goleadora y su adaptación al fútbol saudí. A él se sumó Kingsley Coman con otro tanto, sellando un debut de ensueño para los fichajes estelares del equipo.

CR7 llega a 940 goles

Pero el espectáculo no estaría completo sin el capitán y líder del equipo. Cristiano Ronaldo no podía quedarse sin marcar, y lo hizo al anotar su gol número 940 como profesional.

A sus 40 años, el astro portugués sigue demostrando una vigencia impresionante y una sed de gol insaciable. Su anotación es un claro mensaje de sus intenciones para esta temporada: seguir siendo la referencia absoluta en el ataque y llevar a su equipo a lo más alto.

Un golpe de timón tras la decepción

El inicio de la temporada no fue fácil para el Al-Nassr. La reciente derrota en la final de la Supercopa fue un duro golpe, un recordatorio de las dificultades que ha enfrentado el club en los últimos años para consolidarse como campeón.

Sin embargo, este revés parece haber motivado aún más a Cristiano Ronaldo, quien en varias ocasiones ha manifestado su convicción de que esta temporada puede ser el punto de inflexión que tanto anhelaban.

La combinación de la experiencia y liderazgo de Ronaldo con el talento de las nuevas incorporaciones como João Félix y Kingsley Coman, crea un equipo con un enorme potencial. La goleada en el debut es un primer paso para dejar atrás las frustraciones y enfocar todas sus energías en la liga.