Video sensible | Momento exacto en el que se accidenta avioneta en Táchira, dejando 2 fallecidos

Suscríbete a nuestros canales

El estado Táchira se vio conmocionado tras el trágico accidente de una avioneta que se precipitó a tierra mientras despegaba del aeropuerto de Paramillo. El hecho ocurrió este miércoles a las 9:52 de la mañana y dejó un saldo de dos fallecidos, según informó el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC). El siniestro movilizó de inmediato a los equipos de emergencia y encendió las alarmas sobre la seguridad aérea en el país.

El INAC confirmó que se trató de una aeronave tipo PAY1, identificada con la matrícula YV1443. Apenas ocurrió el accidente, los Bomberos Aeronáuticos del aeropuerto de Paramillo acudieron al lugar para sofocar el fuego y atender la emergencia, las autoridades procedieron al acordonamiento del área para permitir las labores de rescate y las primeras inspecciones técnicas.

En cumplimiento con los procedimientos del Estado venezolano, el INAC activó la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil (JIAAC), dicho organismo tiene la tarea de esclarecer las causas del siniestro, analizando los restos de la aeronave, las grabaciones de la torre de control y los testimonios de quienes presenciaron el suceso. Los resultados preliminares servirán para reforzar las medidas de prevención en futuras operaciones aéreas.

Según el comunicado oficial, el proceso de investigación incluirá una revisión técnica completa de los sistemas de la aeronave, su historial de mantenimiento y el estado de la pista de despegue. Además, se evaluarán posibles factores climáticos que pudieron influir en la pérdida de control de la aeronave.