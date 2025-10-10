La historia de la Casa Museo José Gregorio Hernández

Suscríbete a nuestros canales

Ubicada en el sector de La Pastora en Caracas, la Casa Museo José Gregorio Hernández es un espacio dedicado a preservar la memoria y el legado del beato venezolano. Este lugar, que alguna vez fue su hogar, fue restaurado y convertido en museo en abril de 2021, como parte de las actividades programadas para su Beatificación.

La restauración de la casa

El proyecto de restauración fue liderado por María Elisa Domínguez, presidenta de la Fundación Venezolana para la Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas (Fundapret). La casa, que con el tiempo se había convertido en una pensión donde habitaban varias familias, fue recuperada en solo 20 días gracias al esfuerzo de un equipo multidisciplinario y la colaboración de vecinos y organizaciones.

Como parte del proceso, las ocho familias que residían en el lugar fueron reubicadas en viviendas dignas, según declaró Carmen Meléndez, actual alcaldesa de Caracas.

Un espacio que recrea la vida del beato

El museo está diseñado para presentarle a los visitantes a la época en que José Gregorio Hernández vivió en la casa. Entre los espacios restaurados se encuentran:

El consultorio donde atendió gratuitamente a muchos pacientes.

Las habitaciones que muestran detalles de su vida cotidiana.

Un cafetín y el patio , que reflejan la estructura original de la casa.

Salas de exposiciones con imágenes que recorren las distintas etapas de su vida.

Además, el museo exhibe libros, objetos de la época donados por vecinos y réplicas de cuadros pintados por el beato, entre ellos, el Sagrado Corazón de Jesús y el Sagrado Corazón de la Virgen.

Parte de una ruta histórica y religiosa

La Casa Museo forma parte de una ruta histórico-religiosa en Caracas que incluye:

La Iglesia de Nuestra Señora de La Candelaria, donde reposan los restos de José Gregorio Hernández.

La esquina de Amadores, lugar donde falleció.

Otros sitios emblemáticos frecuentados por él en vida.

Cuándo será la canonización de José Gregorio Hernández y de María del Carmen Rendiles Martínez

Los beatos venezolanos José Gregorio Hernández Cisneros, conocido como el “médico de los pobres”, y María del Carmen Rendiles Martínez, religiosa y fundadora de las Hermanas Esclavas de Jesús, serán canonizados el próximo 19 de octubre de 2025 en una ceremonia en el Vaticano. La fecha fue establecida por el Papa León XIV durante el primer consistorio de su pontificado, según informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede.