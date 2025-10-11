Maykor Ibarra tiene dos opciones claves para la jornada del 5y6 de La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Como cada viernes en la mañana, el equipo de Meridiano Web se hizo acto de presencia presente en las instalaciones del hipódromo La Rinconada con el objetivo de buscar las impresiones y expectativas de los principales protagonistas que hacen vida en el óvalo caraqueño.

Jinete: Entrevista Compromisos 5y6 La Rinconada

Maykor Ibarra, el experimentado jinete profesional, ofreció un análisis detallado de sus compromisos para la Reunión 39 de este domingo 12 de octubre. En una entrevista exclusiva, Ibarra evaluó a fondo las condiciones de sus dos montas, describió sus expectativas para cada carrera y explicó la estrategia que empleará en el jornada dominical.

Maykor estamos inmensamente agradecido por la entrevista y sabemos toda tu calidad profesional, entrega y disciplina. Dos montas importantes para el 5y6 de la R39. Comienza en la primera válida con la yegua Sweet Génesis del trainer Alain Casanova.

-Mira estoy agradecido con el entrenador Alain Casanova por darme la oportunidad de conducir a su yegua. De verdad está en excelentes condiciones, tengo semanas trabajándola por lo que se encuentra impecable y esperamos poder abrir el 5y6 ganando con esta yegua.

Por último, montarás a la tordilla Corredora Ce en la cuarta válida.

-Es una yegua que me da la oportunidad su entrenador Pedro Coronil. Ha estado bastante bien, al igual que ha galopado y ha briseado bien. Esperamos hacer una excelente carrera para así lograr un buen resultado en el 5y6 con esta yegua.