Hermano de Ronald Acuña Jr. es el mejor prospecto de la clase 2028

Suscríbete a nuestros canales

La familia Acuña podría tener a un nuevo orgullo en las Grandes Ligas en los próximos años. Además de Ronald Acuña Jr., otro de los hermanos apunta a convertirse en una estrellas entre pelotero venezolanos en un futuro cercano.

En esta oportunidad, Kenny Acuña se perfila como el mejor prospecto venezolano de la clase 2028, y su nombre ya comienza a resonar con fuerza en el mundo del béisbol internacional. A pesar de su corta edad, el joven pelotero ya tiene un preacuerdo con los Philadelphia Phillies, y se espera que firme por un bono que supere los $3 millones de dólares, de acuerdo con el reporte de Wilber Sánchez.

Entre las cualidades que presenta el menor de los Acuña, el joven pelotero se destaca como un bateador completo, con la habilidad de dirigir la bola hacia cualquier zona del campo, lo que lo convierte en una amenaza constante en el plato. Su madurez ofensiva, sumada a sus herramientas atléticas, lo colocan como una joya en bruto que podría brillar intensamente en el béisbol profesional en los próximos años.

El hermano menor de Ronald Acuña Jr. destaca como el mejor de su clase

Kenny es el "más talentosos" de los tres hermanos, según expertos. Su proyección pone la vara alta de lo que pueda ser su presentación apenas cierre su firma con la franquicia de Pensilvania. Su preacuerdo refleja el enorme potencial que los cazatalentos ven en él y la confianza que existe en su desarrollo futuro como una figura destacada en Las Mayores.

Su capacidad natural para golpear la bola lo catalogan como promesa del béisbol venezolano. La familia Acuña ya cuenta con una fuerte tradición beisbolera que, además de Ronald y Luisangel, también tiene entre sus raíces a Maikel García, que viene de su mejor temporada en MLB con Kansas City Royals.