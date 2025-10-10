Miguel Rojas da fecha de su retiro tras avanzar a la Serie de Campeonato con Dodgers

Suscríbete a nuestros canales

Miguel Rojas será uno de los venezolanos que seguirá con vida en la Postemporada MLB, luego de la dramática clasificación de Los Angeles Dodgers, que dejaron en el terreno a los Phillies de Philadelphia producto de un error garrafal del relevista Orion Kerkering.

Las acciones se terminaron cuando Andy Pages conectó un rodado al pitcher, que insólitamente lanzó desviado a home para que los angelinos dejaran en el terreno a la franquicia de Pensilvania y aseguraran nuevamente su presencia en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

El pelotero venezolano aportó su granito tanto con el guante como con el madero para que los actuales campeones puedan defender su corona en el viejo circuito. El campocorto fue determinante con una gran intervención en la tercera base que fue vital en el triunfo de su equipo (4x3) en el segundo juego de la Serie Divisional.

Miguel Rojas confiesa su posible retiro de las Grandes Ligas

Para nadie es un secreto que Miguel Rojas ya se encuentra en la recta final de su carrera como pelotero profesional. A sus 36 años, el de Los Teques le resta un año de contrato con los Dodgers, que podría ser el último en su gran trayectoria en las Grandes Ligas.

Tengo 36 años. Ha sido una experiencia increíble. Lo he dado todo en estos cuatro años aquí. Ojalá pueda terminar mi carrera aquí. Porque me jubilaré el año que viene", declaró el venezolano en plena celebración de los Dodgers.

El deseo de Rojas es claro: retirarse con la camiseta del club al que ha dado sus últimas temporadas y donde ha vivido momentos significativos. Su declaración no solo refleja una decisión personal meditada, sino también un profundo sentido de gratitud hacia la organización y sus seguidores.