Shohei Ohtani y slump que lo hace entrar en la historia de la Serie Divisional (+Detalles)

Shohei Ohtani es candidato para llevarse el MVP de la Liga Nacional esta temporada 2025 de Grandes Ligas, pero en la Postemporada actual no está rindiendo como se espera, pese a que los Dodgers de Los Ángeles dirán presente en la Serie de Campeonato.

El japonés es uno de los mejores bateadores de la actualidad en la Gran Carpa, pero hasta ahora en los Playoffs está en deuda e incluso, atraviesa un slump que lo hizo entrar en la historia de las Series de Campeonato. Este jugador irá en busca de un nuevo anillo de Serie Mundial y para eso deberá ajustar lo necesario, para aportar ofensivamente a la causa de los californianos.

Shohei Ohtani y un récord negativo en octubre

La decepcionante actuación de Ohtani en la Serie Divisional es un punto de análisis obligado para los aficionados, pues terminó con un anémico registro de 18-1 con el bate. Este fracaso ofensivo, sumado a los 9 ponches que abanicó, lo colocan en una lista poco honrosa de grandes estrellas que no pudieron responder a la hora buena. El hecho de que un talento generacional como el japonés haya sido completamente neutralizado es un reflejo de la implacable presión de los playoffs.

Analizando las cifras, el pelotero de 31 años ha sido el tercer jugador en la historia con 18 o más turnos al bate en una Serie Divisional con solo un hit o menos, uniéndose a Brandon Lowe (2021) y Aaron Judge (2017). La estadística es aún más impactante al ver que su promedio de bateo fue de .056, una cifra insostenible para un bateador de su calibre. La ofensa de su equipo dependía en gran medida de su aporte, y su silencio en el clutch terminó siendo costoso.

Una vez finalizada la serie ante Phillies de Philadelphia, Shohei Ohtani batea hasta ahora en la Postemporada 2025 para .148, con cuatro hits, entre ellos dos jonrones. Además, tiene cinco carreras remolcadas y tres anotadas, todo esto en seis juegos.