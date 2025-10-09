Roberts critica desempeño ofensivo de Shohei Ohtani en la Serie Divisional (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los Dodgers de Los Ángeles están a una sola victoria de conseguir su pase a la Serie de Campeonato de forma consecutiva. Sin embargo, los Filis opusieron resistencia y lograron extender la confrontación por una noche más.

El equipo californiano ha llegado a este punto a pesar de la ausencia ofensiva de Shohei Ohtani. El japonés batea para .071 con un solo imparable y una carrera impulsada en tres juegos. El miércoles, el jugador asiático se ponchó una vez, conectó tres rodados y un elevado.

“Realmente no quiero comentar sobre eso porque, bueno, puede explotar en cualquier momento”, dijo el mánager de los Filis, Rob Thomson. “Es un bateador excelente. Pero le hemos lanzado bien”.

“Malas decisiones” de Ohtani

La superestrella de dos vías no se ha parecido al bateador designado que conectó 55 jonrones y anotó 146 carreras —ambos récords de la franquicia— en la temporada regular. Los lanzadores zurdos de los Filis lo han obstaculizado especialmente.

Su toma de decisiones no ha sido buena”, dijo el mánager de los Dodgers, Dave Roberts, sobre la elección de lanzamiento al momento de batear.

En el montículo, Ohtani lanzó seis sólidas entradas en la victoria de los Dodgers en el primer juego como visitantes. Fue la tercera mayor cantidad de ponches para un jugador de los Dodgers en su debut como lanzador en postemporada.

Roberts ha dicho que Ohtani abriría el decisivo Juego 5 en Filadelfia el sábado si la serie llega hasta el final.