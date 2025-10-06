MLB: Shohei Ohtani lanzaría un hipotético quinto juego (+Info)

Suscríbete a nuestros canales

El mánager de los Dodgers de Los Ángeles, Dave Roberts, confirmó que Shohei Ohtani será el lanzador abridor en un hipotético Juego 5 de la Serie Divisional de la Liga Nacional (NLDS) contra los Phillies de Filadelfia, si la serie llega a ese punto. La decisión posiciona al astro japonés como el protagonista de un posible duelo de vida o muerte este fin de semana en el Citizens Bank Park.

Ohtani se reserva para el momento clave

Roberts fue claro al señalar que Ohtani no será utilizado como relevista en lo que resta de la serie. El dos veces MVP viene de una actuación dominante en el Juego 1, donde ponchó a nueve bateadores y permitió solo tres carreras en seis entradas, liderando la remontada de los Dodgers en casa. Esa salida reafirmó su rol como abridor exclusivo, descartando cualquier aparición intermedia en los siguientes encuentros.

El plan ideal: guardarlo para la Serie de Campeonato

Aunque el cuerpo técnico de los Dodgers preferiría reservar a Shohei Ohtani para el primer juego de una eventual Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS), la urgencia de un posible Juego 5 obliga a replantear la estrategia. Con la serie pactada al mejor de cinco encuentros, y ante la amenaza de eliminación, el equipo angelino no dudará en entregar la pelota a su estrella de 31 años para buscar el pase a la siguiente ronda.