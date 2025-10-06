MLB: Yankees de Nueva York y el dato que no quieren ver en octubre

Yankees de Nueva York han tenido una postemporada 2025 de momentos. Se sobrepusieron a una primera derrota contra Red Sox para eliminarlos; pero Azulejos de Toronto mostró sus costuras en Serie Divisional. En esa línea, no quieren saber sobre una estadística que destruye su narrativa en octubre.
NOTAS RELACIONADAS
Yankees cayó 7-13 contra Azulejos en el Juego 2 de la Serie Divisional; la serie se muda a Nueva York con un 2-0 a favor de Toronto. Dicha marca solo fue superada por 10 equipos en la historia de Grandes Ligas durante Serie Divisional; Los números están en contra de los del Bronx.
El dato que nadie quiere ver en Nueva York, de hecho, solo 4 equipos llegaron a Serie Mundial tras superar un 0-2 en Serie Divisional y dos de ellos fueron campeones. Todo está en contra de unos Yankees que no son oportunos al bate, que no tienen un líder y que le pitcheo brilla por su ausencia.
Equipos que superaron un 0-2 en Serie Divisional en Grandes Ligas
La Serie Divisional se ha jugado al mejor de 5 juegos desde hace mucho tiempo. Sin embargo, en 1981 se presentó el primer equipo en superar un 0-2 y que además, ganó la Serie Mundial. No podía ser otro que Dodgers de Los Ángeles y su fantástica historia en Las Mayores.
Equipos que superaron un 0-2 en Serie Divisional
- 1981 - SDLN - Dodgers venció a Astros (Campeón Serie Mundial)
- 1984 - SDLN - Padres venció a Cachorros (perdió a Serie Mundial)
- 1995 - SDLA - Marineros superó a Yankees
- 1999 - SDLA - Medias Rojas superó a Guardianes
- 2001 - SDLA - Yankees superó a Athletics (perdió la Serie Mundial)
- 2003 - SDLA - Medias Rojas superó a Athletics
- 2012 - SDLN - Gigantes superó a Rojos (Campeón Serie Mundial)
- 2015 - LDLA - Azulejos superó a Rangers
- 2017 - SDLA - Yankees venció Guardianes