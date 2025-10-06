MLB: Yankees de Nueva York y el dato que no quieren ver en octubre

Suscríbete a nuestros canales

Yankees de Nueva York han tenido una postemporada 2025 de momentos. Se sobrepusieron a una primera derrota contra Red Sox para eliminarlos; pero Azulejos de Toronto mostró sus costuras en Serie Divisional. En esa línea, no quieren saber sobre una estadística que destruye su narrativa en octubre.

Yankees cayó 7-13 contra Azulejos en el Juego 2 de la Serie Divisional; la serie se muda a Nueva York con un 2-0 a favor de Toronto. Dicha marca solo fue superada por 10 equipos en la historia de Grandes Ligas durante Serie Divisional; Los números están en contra de los del Bronx.

El dato que nadie quiere ver en Nueva York, de hecho, solo 4 equipos llegaron a Serie Mundial tras superar un 0-2 en Serie Divisional y dos de ellos fueron campeones. Todo está en contra de unos Yankees que no son oportunos al bate, que no tienen un líder y que le pitcheo brilla por su ausencia.

Equipos que superaron un 0-2 en Serie Divisional en Grandes Ligas

La Serie Divisional se ha jugado al mejor de 5 juegos desde hace mucho tiempo. Sin embargo, en 1981 se presentó el primer equipo en superar un 0-2 y que además, ganó la Serie Mundial. No podía ser otro que Dodgers de Los Ángeles y su fantástica historia en Las Mayores.

