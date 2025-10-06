MLB

MLB: Yankees de Nueva York y el dato que no quieren ver en octubre

La franquicia más ganadora de las Grandes Ligas no quiere saber de una estadística que podría sentenciar su temporada 2025

Jeferson Palacin
Lunes, 06 de octubre de 2025 a las 12:37 pm
MLB: Yankees de Nueva York y el dato que no quieren ver en octubre
Yankees de Nueva York - Frank Gunn/The Canadian Press via AP
Yankees de Nueva York han tenido una postemporada 2025 de momentos. Se sobrepusieron a una primera derrota contra Red Sox para eliminarlos; pero Azulejos de Toronto mostró sus costuras en Serie Divisional. En esa línea, no quieren saber sobre una estadística que destruye su narrativa en octubre.

Yankees cayó 7-13 contra Azulejos en el Juego 2 de la Serie Divisional; la serie se muda a Nueva York con un 2-0 a favor de Toronto. Dicha marca solo fue superada por 10 equipos en la historia de Grandes Ligas durante Serie Divisional; Los números están en contra de los del Bronx.

El dato que nadie quiere ver en Nueva York, de hecho, solo 4 equipos llegaron a Serie Mundial tras superar un 0-2 en Serie Divisional y dos de ellos fueron campeones. Todo está en contra de unos Yankees que no son oportunos al bate, que no tienen un líder y que le pitcheo brilla por su ausencia.

Equipos que superaron un 0-2 en Serie Divisional en Grandes Ligas

La Serie Divisional se ha jugado al mejor de 5 juegos desde hace mucho tiempo. Sin embargo, en 1981 se presentó el primer equipo en superar un 0-2 y que además, ganó la Serie Mundial. No podía ser otro que Dodgers de Los Ángeles y su fantástica historia en Las Mayores.

Equipos que superaron un 0-2 en Serie Divisional

  • 1981 - SDLN - Dodgers venció a Astros (Campeón Serie Mundial)
  • 1984 - SDLN - Padres venció a Cachorros (perdió a Serie Mundial)
  • 1995 - SDLA - Marineros superó a Yankees
  • 1999 - SDLA - Medias Rojas superó a Guardianes
  • 2001 - SDLA - Yankees superó a Athletics (perdió la Serie Mundial)
  • 2003 - SDLA - Medias Rojas superó a Athletics
  • 2012 - SDLN - Gigantes superó a Rojos (Campeón Serie Mundial)
  • 2015 - LDLA - Azulejos superó a Rangers
  • 2017 - SDLA - Yankees venció Guardianes 

