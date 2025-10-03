Novato Cam Schlittler logró una hazaña inédita con Yankees de Nueva York

Suscríbete a nuestros canales

Gracias a la estelar actuación de Cam Schittler, Yankees de Nueva York ganó el pulso entre pitchers novatos, el pasado jueves, para imponerse 4-0 a Medias Rojas de Boston y quedarse con la Ronda del Comodín de la Liga Americana.

El esfuerzo liderado por el pitcher de 24 años fue clave para la divisa neoyorquina, que pudo castigar al abridor debutante de los patirrojos (Connelly Early) con 6 hits y 4 carreras permitidas en solo 3.2 episodios.

Una noche histórica

Schittler, por su parte, estuvo implacable en el montículo: 8 entradas completas de apenas 5 hits, 12 ponches y ninguna base por bolas otorgada. Cabe destacar que, éste es su año debut, por lo que no pudo estrenarse de mejor forma en postemporada.

De hecho, ningún lanzador en la historia de las Grandes Ligas había conseguido abanicar a 12 rivales sin conceder boleto alguno en un encuentro para definir una serie de Playoffs.

Asimismo, este era apenas su décimo quinto juego de por vida en Las Mayores. En ese periodo, posee los siguientes números: 73 innings laborados, 58 hits tolerados, 24 carreras limpias, 31 bases por bolas, 84 ponches y efectividad de 2.96.