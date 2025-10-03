MLB: Yankees despachan a Boston por primera vez en más 20 años (+Info)

Suscríbete a nuestros canales

El conjunto de los Yankees de Nueva York ha eliminado a los Medias Rojas de Boston en el juego 3 de la Serie de Comodín de la Liga Americana con pizarra de 4-0 para ganarse el derecho de enfrentarse a los Azulejos de Toronto en la serie divisional.

La rivalidad entre Yankees y Boston es una de las más legendarias del beisbol. Aunque ambos equipos se han enfrentado en múltiples ocasiones en temporada regular, los duelos en postemporada tienen un sabor especial.

La última vez que los Yankees eliminaron a Boston en playoffs fue en la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 2003, una batalla que se definió en siete juegos y fue el preludio del camino de Boston para romper la Maldición del Bambino.

Serie de Campeonato 2003: drama, tensión y un héroe inesperado

En octubre de 2003, los Yankees y los Medias Rojas se enfrentaron en una serie que tuvo de todo: remontadas, batazos memorables y tensión al límite. La serie llegó al séptimo juego en el Yankee Stadium, donde Aaron Boone, actual mánager de los Mulos, se convirtió en el protagonista inesperado. En la undécima entrada, Boone conectó un cuadrangular ante el lanzador Tim Wakefield, sellando la victoria 6-5 y enviando a los Yankees a la Serie Mundial.

Ese batazo no solo eliminó a Boston, sino que intensificó la narrativa de la “maldición del Bambino”, que perseguía a los patirrojos desde que Babe Ruth fue cambiado a los Yankees en 1919. Para los fanáticos del Bronx, fue una noche de gloria; para Boston, una herida más en su larga historia de frustraciones.

La eliminación de Boston en 2003 fue la última vez que los Yankees lograron dejar fuera a su eterno rival en playoffs. Desde entonces, los Medias Rojas han tomado revancha en varias ocasiones, incluyendo la histórica remontada de 2004 y la victoria en el juego de comodines de 2021.

Hoy, más de 20 años después, los Yankees logran quitarse el yugo de la mano de un lanzador novato, Cam Schlittler, que tiró una joya de pitcheo durante ocho entradas completas, permitiendo solo cinco hits, abanicando a 12 rivales sin dar boletos, siendo el primer pitcher en la historia en lograrlo.