Paladin hijo de Gun Runner que costó $1.900.000 defenderá su invicto rumbo al Kentucky Derby (G1)

Paladin, la nueva estrella de segundo año que ha causado impresión tras su victoria en el Remsen Stakes (G2) donde consiguió sus primeros 10 puntos en la ruta al Derby De Las Rosas, el pasado mes de diciembre en Aqueduct, New York. Se prepara para hacer su nueva incursión.

Chad Brown, de 47 años tiene en la mira su primera victoria en la “Carrera por las Rosas”. Sus mejores resultados anteriores fueron con el subcampeón de 2024, Sierra Leona y el tercer puesto en el 2022, con Zandon.

Kentucky Derby: Paladin en la ruta de Las Rosas

Paladin que pertenece a la sociedad de Susan Magnier, Michael Tabor, Derrick Smith, Peter Brant, Brook Smith y el criador Summer Wind Equine, consiguió la victoria en su debut el 17 de octubre en Aqueduct. Luego, el hijo de Gun Runner que tuvo un valor en subasta por $1.900.000, seguido con un esfuerzo dominante en el Remsen G2 en Aqueduct el 6 de diciembre, sometiendo por 2 cuerpos a su enemigo Renegade.

La compra de $1.9 millones en la Fasig-Tipton Saratoga Select Yearling Sale 2024 se le observó ejercitar en Payson Park, donde pasó la media milla en :50 4/5 el 28 de diciembre en preparación para una salida en el Risen Star Stakes (G2) de $500,000, un clasificatorio para el Kentucky Derby 50-25-15-10-5 en Fair Grounds el 14 de febrero.

Paladín tiene un récord de 2 de 2 hijo de la yegua Secret Sigh, que acumula $184.250 en el banco para sus conexiones.