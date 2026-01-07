Hijo de Rob Reiner cada vez más cerca de su sentencia: conoce los detalles

Suscríbete a nuestros canales

A casi un mes de lo ocurrido, Nick Reiner, de 32 años, hijo del icónico director Rob Reiner y la fotógrafa Michele Singer Reiner, enfrenta cargos por dos asesinatos en primer grado por la muerte de sus progenitores, hallados apuñalados en su lujosa casa de Brentwood, Los Ángeles.

El drama familiar desató titulares y conmoción pública, por lo que los ojos de millones de personas están encima del agresor que, finalmente conocerá su destino.

El trágico final de Rob Reiner

Rob Reiner, reconocido por clásicos del cine como “When Harry Met Sally”, “The Princess Bride” y “All in the Family”, era una figura venerada tanto detrás como delante de las cámaras. Su legado artístico y activismo político le valieron el respeto de colegas y admiradores alrededor del mundo.

El 14 de diciembre de 2025, Reiner y su esposa Michele, quienes llevaban 36 años de matrimonio, fueron hallados muertos en su hogar con múltiples heridas de arma blanca, informó el forense.

El hallazgo fue hecho por su hija menor, Romy, tras una cita de masaje programada que nunca se cumplió. Horas antes de las muertes, según fuentes, Rob, Michele y Nick asistieron a una fiesta navideña organizada por Conan O’Brien, donde se reportó una fuerte discusión entre padre e hijo.

Testigos aseguran que la tensión era palpable y que Rob incluso expresó temor por el comportamiento de su hijo. Casi seis horas después de que se descubrió el crimen, Nick fue detenido y acusado formalmente de asesinato.

El destino de Nick

La fiscalía del Condado de Los Ángeles presentó dos cargos de asesinato en primer grado con circunstancias especiales, incluyendo la acusación de uso de un cuchillo en los homicidios.

Esto significa que Nick podría enfrentar cadena perpetua sin libertad condicional o incluso la pena de muerte, aunque aún no se ha decidido si esta última será solicitada.

El asesino compareció brevemente ante un juez sin presentar declaración y permanece bajo custodia sin derecho a fianza en el Centro Correccional Twin Towers de Los Ángeles.