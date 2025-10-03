MLB: Cam Schlittler firma su primer juego con doble dígito en ponches (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

En una noche que quedará marcada en su carrera, el lanzador derecho Cam Schlittler logró por primera vez en su trayectoria profesional alcanzar doble dígito en ponches. Lo hizo en el escenario más emblemático del beisbol: el Yankee Stadium, y en un contexto de máxima presión, durante un juego de eliminación en la postemporada ante los Medias Rojas de Boston.

Schlittler, quien nunca había superado los nueve ponches en ninguna de sus aperturas anteriores en ligas menores (ni en la Rookie League, ni en Clase A, ni en Clase A alta, Doble A o Triple A) rompió su techo estadístico en el momento más oportuno. Su actuación no solo sorprendió por el número de bateadores retirados por la vía del ponche (12 en total, incluyendo 18 swings fallidos).

Un salto de calidad en el momento más decisivo

El historial de Schlittler no anticipaba una noche como esta. A lo largo de su desarrollo en las ligas menores, su perfil era el de un lanzador con control, pero sin dominio abrumador. Sin embargo, en este juego de eliminación, su recta ganó vida, promediando las 99 millas por hora, sus rompientes encontraron zona y su comando fue impecable al no permitir boletos.

Además de ser su primer juego con doble dígito en ponches, Schlittler estableció una marca histórica para la franquicia: sus 12 ponches son la mayor cantidad registrada por un lanzador de los Yankees en su debut en postemporada. Ningún otro pitcher en la historia del equipo había alcanzado esa cifra en su primera aparición en octubre.

La actuación de Cam Schlittler también lo coloca en una lista exclusiva de lanzadores que han logrado al menos 12 ponches sin otorgar boletos en un juego de postemporada. Solo tres nombres figuran en ese grupo: Tom Seaver (Juego 1 NLCS 1973), Gerrit Cole (Wild Card 1 2020) y ahora Cam Schlittler (Wild Card Juego 3 2025). Un dato que resalta la magnitud de su dominio en el montículo