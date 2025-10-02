El novato abridor de Boston que logrará un dato que involucra a Babe Ruth y que no ocurría desde hace más de 100 años

Suscríbete a nuestros canales

Sorprendentemente Alex Cora le confiará el juego más importante de la temporada a un novato de tan solo 23 años que lo tiene maravillado y que ahora se unirá al mítico Babe Ruth con un dato que tenía vigencia desde hace más de 100 años.

Este joven lanzador, se trata del zurdo Connelly Early, quien recibió su llamado al equipo grande de los Medias Rojas de Boston el pasado 9 de septiembre y en tan solo cuatro presentaciones, se ganó un puesto como lanzador del tercer desafío de Wild Card contra nada más y nada menos que los Yankees de Nueva York, el cual se disputará a las 8:08 pm de este jueves.

Así le fue a Connelly Early en sus cuatro aperturas en la parte final de la zafra:

A pesar de ostentar un balance negativo de 1-2, el serpentinero siniestro exhibió un porcentaje de carreras limpias menor a 3.00 (2.33) en 19.1 episodios de labor, producto de cinco carreras limpias permitidas.

Lo más llamativo fue su dominio de la zona de strike, con 29 rivales retirados por la vía del ponche a cambio de apenas cuatro pasaportes, una estadísticas que lo favorece bastante.

Connelly Early se une a Babe Ruth:

Antes de ser enviado a los Yankees, el legendario Babe Ruth comenzó su carrera con los Medias Rojas y lanzó el segundo juego de la Serie Mundial de 1916, duelo en el que completo 145 envíos en el triunfo de Boston 2-1 Brooklyn Robins en 14 entradas.

Esa estelar actuación, la tuvo Ruth con 21 años de edad y es por esa razón, que Early se convertirá en el lanzador más joven en abrir un choque de playoffs en esta organización después del "Bambino", un hecho que ocurrió hace exactamente 109 campañas.