MLB: Medias Rojas contarán con este lanzador para juego decisivo ante Nueva York (+Info)

Suscríbete a nuestros canales

El mánager de los Medias Rojas de Boston, Alex Cora, confirmó que el lanzador dominicano Brayan Bello estará disponible desde el bullpen para el Juego 3 de la serie de comodines contra los Yankees de Nueva York, programado para este jueves en la noche.

Bello, listo tras esfuerzo limitado en el Juego 2

Bello lanzó apenas 28 pitcheos en la derrota del miércoles ante los Mulos, lo que le permite estar físicamente apto para una aparición de relevo en el tercer encuentro. Su disponibilidad representa una carta valiosa para Cora, quien busca mantener vivas las esperanzas de Boston en la postemporada.

Whitlock también disponible; Crochet en duda

Además de Bello, el cuerpo técnico contará con Garrett Whitlock como opción desde el bullpen. Sin embargo, el zurdo Garrett Crochet es el único lanzador que probablemente no verá acción. Cora fue cauteloso al referirse a su estado físico, respondiendo “probablemente no” cuando se le preguntó por su disponibilidad, lo que sugiere que solo sería utilizado en caso de emergencia.

“Todo manos a la obra”

La situación de los Medias Rojas exige una estrategia agresiva y flexible. Con la serie en juego y la eliminación como amenaza inmediata, Cora anticipa un enfoque de “todo manos a la obra”, donde cada brazo disponible podría ser utilizado para contener a la ofensiva de los Yankees.