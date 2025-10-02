Novato de Medias Rojas de Boston hará historia ante Yankees (+Dato)

Suscríbete a nuestros canales

La tensión entre Medias Rojas de Boston y Yankees de Nueva York se mantiene al máximo, sobre todo cuando ambas divisas son conscientes de que afrontan un juego de vida o muerte.

El pasado miércoles, podría haberse culminado esta serie si los patirrojos conseguían la victoria, pero los neoyorquinos respondieron con un triunfo 4-3.

Este jueves, será el tercer encuentro de la Ronda por el Comodín de la Liga Americana, entre estos históricos rivales. Sin embargo, un aliciente peculiar será parte de este capítulo: que ambos abridores son novatos.

Un caso inédito

Los pitchers que darán inicio al compromiso de esta noche, serán Conelly Early (Red Sox) y Cam Schlittler, quienes se subirán al montículo del Yankee Stadium en este decisivo enfrentamiento.

Sin embargo, la inexperiencia de Early es notablemente menor, puesto que apenas acumula 4 salidas en el 2025 (año debut), mientras que Schlittler suma 14 juegos iniciados, desde que se estrenó el pasado 9 de julio.

Por su parte, Early vio acción por primera ocasión el pasado 9 de septiembre, cuando lideró una blanqueada ante Atléticos, tras lanzar 5 entradas completas en las que permitió 5 hits y apenas 1 base por bolas.

Gracias a este motivo, el novato de la novena patirroja será el primer pitcher que inicie un juego decisivo de postemporada a menos de 30 días de su debut, en toda la historia de Grandes Ligas.